Не был знаком с мужчиной: посетитель магазина ударил продавца молотком по голове

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, который совершил нападение на работника магазина в Тихвине Ленинградской области. Незнакомец ударил продавца, а после скрылся в неизвестном направлении, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Нападение произошло еще 22 декабря утром. Мучина с молотком в руке подошел к кассе, после чего напал на продавца — он ударил его инструментом по голове. Что стало причиной случившегося, неизвестно. Покалечив работника маркета, незнакомец скрылся в неизвестном направлении. Кассир, по данным СМИ, не был знаком с нападавшим.

Пострадавшему мужчине потребовалась медицинская помощь, однако от госпитализации он отказался. Вскоре о нападении на продавца узнали стражи порядка. В настоящий момент они выясняют детали случившегося, а также ищут агрессивного незнакомца.

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