«Не был мне родственником никогда»: Стас Намин отрекся от приемного сына, убившего бабушку и брата

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин прокомментировал убийство, в котором подозревают его приемного сына Романа. В беседе с Газета.Ru он назвал молодого человека отморозком, из-за которого погибли бабушка и брат.

Сразу же после появления информации об убийстве журналисты связались с музыкантом. Намин рассказал, что никогда не считал родственником приемного сына, подозреваемого в преступлении, и уже долгое время с ним не общался.

Роман был пасынком музыканта, когда тот женился в первый раз. По словам Намина, молодой человек всегда был противен ему, поэтому общения никакого не было.

«Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — заявил рокер.

Настоящего сына и тещу Стаса нашли мертвыми сегодня, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе. Их тела были изрезаны. По подозрению в совершении убийства задержали приемного сына музыканта. По предварительным данным, он напал на женщину и молодого человека из-за нравоучений.