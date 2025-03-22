Жительница Москвы, которая пострадала в результате теракта в «Крокусе, стала носить с собой специальную записку. В ней женщина просит не оставить без внимания ее собак, передает Telgram-канал Mash.

В день трагедии, 22 марта 2024 года, россиянка едва не погибла — она разминулась с террористами и выжила. Также она помогла другим посетителям концертного зала спастись.

В экстремальной ситуации женщина внезапно вспомнила про своих собак дома и испугалась, что питомцы в случае ее смерти останутся одни. Поэтому москвичка написала записку, в которой попросила покормить ее собак, если случится страшное. Она до сих пор носит ее с собой.

«Если вы это читаете — значит, со мной что-то случилось. У них лапки, они одни не выживут! Заберите их, пожалуйста, и отвезите к моим родителям. Не бойтесь, они не кусаются! Не оставляйте их одних надолго», — написала пострадавшая при теракте в «Крокусе».

Ранее сообщалось, что парню из «Крокуса», который вывел 100 человек, не подарили обещанную квартиру. Он работал в концертном зале гардеробщиком.