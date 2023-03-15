Называл таких мужчин «рабами»: раскрыты правила жизни блогера, у которого умер месячный сын

43-летний блогер-сыроед, у которого умер месячный ребенок, называл «рабами» мужчин, которые посвящают себя семье и проявляют любовь. Он считал, что семьей должны заниматься исключительно женщины, а цель мужского пола – спасение мира.

Блогер призывал мужчин объединяться с другими представителями сильного пола для ведения совместных дел.

Единственная истина блогера звучала так: «Семьей должны заниматься исключительно женщины».

Мужчина называл себя «Царем» и «Человеком со сверхспособностями».

Как пишет «Фонтанка», он частично скрывал от подписчиков свою биографию. Так, не многие знают, что в 1998 году блогер привлекался по наркотической статье. На некоторых фотографиях он ел обычную еду и запивал пивом.

Известно, что мужчина организовывал программы оздоровления, которые проходили в отелях на Черном море. Он обещал, что за 10 дней человек похудеет на 5-10 кг.

Мужчина уверял, что 9 лет ест только неживую пищу и даже приобщил к фруктам и овощам свою собаку.

В феврале у блогера родился сын – малыш ни разу осматривался врачами. В марте он заболел и начал задыхаться. Когда ребенка доставили врачам, он был фактически мертвым.

Мать умершего мальчика находится под подпиской о невыезде. Отец-блогер арестован на 10 суток за неповиновение полиции.