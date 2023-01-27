Называл «кисулей» и трогал под одеждой: известного фигуриста обвинили в домогательствах к ребенку

На известного фигуриста, имя которого не разглашается, завели уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характеры в отношении несовершеннолетнего. О домогательствах сообщили родители учащейся 4 класса, ходившей к тренеру на занятия на каток в Москве.

Сообщается, что девушка стала ходить на фигурное катание в январе этого года в столичном торговом центре. Успехами на льду она не могла похвастаться, поэтому ей были предложены индивидуальные занятия с профессиональным спортсменом.

После одной из практик 24 января школьница пришла домой и сообщила родным, что плохо каталась, так как не могла сосредоточиться из-за приставаний со стороны тренера. По словам девочки, он трогал ее особым образом, а до этого лазил к ней под одежду, оправдываясь, что делал это случайно.

Родители девочки рассказали следствию, что они сразу обратили внимание, что фигурист очень фамильярно общается со своими учениками. Он называл девочек «кисулями» и просил «собрать булки». Однако послужной список у спортсмена был внушительный, поэтому взрослые особо не придали этому факту значения.

В ходе допроса 48-летний фигурист признался, что иногда у него стираются границы, что можно, а что нельзя. Также он не раз повторил, что теперь его жизнь разрушена. А свою жертву он попросил ни в коем случае не бросать фигурное катание.

Отмечается, что у тренера есть жена и двое детей. Младший ребенок появился на свет совсем недавно. А его супругой является его бывшая ученица, которую он когда-то учил кататься на льду.

Ранее появилась информация о покушении на жизнь известного блогера-общественника в Подмосковье.