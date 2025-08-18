Назвавший блогершу «свиньей» мужчина из Сочи готовит встречное заявление

В Адлере мужчина, назвавший блогершу «жирной свиньей», готовит встречное заявление. Звезда соцсетей Алина Ростовская пожаловалась на жителей, которые начали оскорблять ее из-за внешнего вида. Журналисты ИА Регнум связались с участником событий, он рассказал свою версию и обвинил женщину в краже.

Блогерша рассказала, что компания мужчин на армянском языке обсуждала ее внешность и называла ее страшной. Женщина поняла речь и ответила на оскорбления. По ее словам, тогда они облили ее лимонадом и назвали «жирной свиньей».

Один из участников конфликта заявил журналистам, что блогерша украла у него деньги. Это случилось, когда они все стояли в очереди.

«Изначально она подошла близко к нашей компании, и мы испугались. Она в татуировках, в каком-то ярком наряде, с длинными ногтями. Потом на кассе у нас выпали 5000 рублей, и кассир сказала, что вот эта блогерша их подняла и ушла», — поделился мужчина.

По его мнению, он и друзья правильно поступили в этой ситуации.

«Она украла деньги, которые выпали из кармана. Мы попросили ее вернуть деньги, но она начала кричать и провоцировать. Свое мужское мы сохранили. На нее не поднимали руку. Ну вылили сок. Оскорблять ее начали уже когда она довела», – объяснил он.

Участник конфликта добавил, что собирается обратиться в полицию.

