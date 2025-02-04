Названа возможная причина подрыва Армена Саркисяна

Армена Саркисяна могли подорвать из-за его табачного бизнеса. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что Армен Саркисян занимался производством сигарет под армянской маркой, которые он распространял в регионах России. Этим были недовольны представители оригинального бренда армянских сигарет. Они незадолго до смерти Саркисяна беседовали с бизнесменом и предлагали ему отказаться от продажи сигарет.

Однако бизнес-встречи ни к чему не привели. Теперь версия мести из-за раздела бизнеса может также рассматриваться следователями.

Напомним, основателя донецкого батальона «Арбат» взорвали в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве 3 февраля. Известно, что на месте действовал смертник, прикрепивший взрывчатку к своему телу.

Армена Саркисяна похоронят 7 февраля на Троекуровском кладбище.

Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская прокомментировала взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве.