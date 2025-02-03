«Убийцы, террористы, враги России»: Яна Поплавская прокомментировала взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве

Актриса Яна Поплавская вышла на связь после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, жертвами которого стали два человека. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» назвала виновников произошедшего «убийцами» и «врагами» России.

«В Москве совершен теракт — в ЖК Алые Паруса сработало взрывное устройство. Ранены пять человек. Целью террористов предварительно был президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона „АрБат“ Армен Саркисян. <…> Все, с кем России приходится сталкиваться, кто пошел войной против нашей страны — именно убийцы, террористы, одним словом это называется „враг“», — заявила Яна Поплавская.

Артистка напомнила о текущей ситуации в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, а также в Курске и Белгороде. Яна Поплавская отметила, что «закрыть глаза» на происходящее вокруг невозможно.

Напомним, утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв. По данным источников, сработало взрывное устройство, оснащенное радиоуправляемым механизмом, которое заложили в лифтовом холле высотки. В результате случившегося погибло два человека, в том числе президент Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона «АрБат» Армен Саркисян. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Убийство общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее мы писали о том, что выяснилось, чем известен погибший в результате взрыва в ЖК «Алые паруса» Армен Саркисян.