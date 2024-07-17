Названа причина смерти шести туристов в люксовом отеле Бангкока

Шестеро туристов из Вьетнама, приехавшие в Бангкок, умерли в люксовом отеле из-за яда. Такую причину смерти назвал глава отдела судебно-медицинской экспертизы в Университете Чулалонгкорна Корнкиат Вонгпайсарнсин после вскрытия.

«Причиной смерти, вероятно, является отравление цианидом», — цитирует мужчину издание Bloomberg.

При этом глава отдела отметил, что окончательные выводы будут ясны лишь после результатов полного анализа крови.

Напомним, что тела шести вьетнамцев, двое из которых имели также гражданство США, были найдены в пятизвездочном отеле. Среди них были три женщины и трое мужчин разного возраста – от 37 до 56 лет.

Источник сообщает, что следы цианида нашли в термосах и чашках, из которых пили умершие. Правоохранители же выдвинули версию о том, что это могло быть отравление из-за неудачной сделки, которую заключили четверо погибших. Отмечается, что в ней фигурировали такие цифры, как 10 млн бат, что составляет около $278 тыс.

На данный момент в деле разбираются сотрудники посольства США и Вьетнама в Бангкоке.

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