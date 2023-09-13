Названа причина смерти петербурженки, сделавшей липосакцию 23-х зон

47-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая сделала себе липосакцию 23-х зон в одной из клиник, скончалась от отека мозга. Причину удалось установить после судмедэкспертизы. Об этом сообщает Life.ru.

Как стало известно, россиянка обратилась к специалистам, чтобы убрать лишний жир и омолодиться. Дочь пациентки признавалась, что изначально речь шла только об одной операции, но в итоге врачи уговорили на почти 30. 6 сентября женщине провели хирургическое вмешательство, и после него ее состояние начало ухудшаться. У нее развивались аноксическое поражение и отек головного мозга.

Из-за того что медики не сразу заметили проблему, спасти петербурженку уже не удалось Когда врачи поняли, что она не просто устала после операции, и перевели ее во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, было уже поздно. Пациентка скончалась 9 сентября.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее стало известно об обнаружении трупа 10-летней девочки в центре Москвы. Травмы на теле позволяют предположить, что она совершила суицид или с ней произошел несчастный случай.