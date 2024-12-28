Названа предварительная причина убийства отцом четверых детей в Тверской области

Подозреваемый в убийстве четырех детей в Тверской области отец мог расправиться с ними из-за ревности к жене. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина считал трех мальчиков и девочек не своими.

По данным источника, житель считал, что супруга ему изменяла и родила четырех детей не от него. Именно поэтому он решился на страшный поступок.

Напомним, что все произошло 28 декабря ночью в частном доме в СНТ «Межурка». Женщина спустилась на первый этаж и нашла четырех детей мертвыми – мальчикам было три, пять и семь лет, а девочке всего год. С ними был отец.

Отмечается, что мужчина пытался покончить с собой, но его госпитализировали. Он находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

В семье есть еще двое старших детей, которые не пострадали.

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