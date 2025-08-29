Названа неожиданная причина подрыва гранатой 23-летней девушки в Туле

В Туле задержали мужчину, который взорвал гранату, ранившую девушку. Как сообщает Telegram-канал SHOT, житель хвастался гранатой перед 23-летней сожительницей.

Известно, что 34-летний мужчина был ранее судим, а в момент случившегося находился в состоянии алкогольного опьянения. Все произошло в жилом доме. По версии следствия, житель демонстрировал девушке боевую гранату, в какой-то момент вырвал чеку, что привело к взрыву.

Девушка с осколочными ранениями была экстренно госпитализирована. Подозреваемый был задержан на месте происшествия, не оказывая сопротивления правоохранительным органам.

Есть информация, что пострадавшая является сожительницей задержанного. Они познакомились несколько дней назад.

Местная жительница в беседе с 360.ru рассказала, что ЧП произошло по улице Кутузова. Она слышала негромкий взрыв из соседнего подъезда.

«Соседи говорят, что мужчина взорвал гранату, пострадала женщина, ее увезла реанимация», — поделилась женщина.

Ранее мы писали о том, что в Приморье соседи подорвали гранатой дверь мужчины, который громко слушал музыку.