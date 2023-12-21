Названа инфекция, которую выявили у детей из поезда Тюмень-Адлер

Дети, которые ехали в лагерь в поезде Тюмень-Адлер, заразились гриппом А. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Саратовской области.

«По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А», — отметили в ведомстве.

На данный момент специалисты выполняют все противоэпидемические мероприятия.

Как пояснил губернатор Саратовкой области Роман Бусаргин, грипп, А выявили у 15 детей. Всего симптомы ОРВИ сохраняются у 60 ребят.

«Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними», — написал он.

Напомним, в поезде находилась группа детей из 125 человек. В поезде у некоторых из них появились симптомы ОРВИ и начала подниматься температура. Одной школьнице стало совсем плохо. В итоге 12-летняя девочка потеряла сознание и умерла. Следователи возбудили уголовное дело.