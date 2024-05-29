Назвали ее актрисой: женщина обвинила врачей в смерти дочери от пневмонии

В Симферополе проводится проверка по факту смерти 12-летней девочки. Мать несовершеннолетней обвиняет врачей в гибели ребенка, передает Telegram-канал «Mash на волне».

Жительница Симферополя отвезла дочь в больницу. Школьница жаловалась на боль в ноге и температуру. Врачи заявили, что у девочки проявилось осложнение тонзиллита в виде ущемления нерва. Ее отправили домой, а после несовершеннолетняя вновь оказалась в медучреждения.

Во время второго приема врачи вновь не видели повода для госпитализации. Затем девочка попала в больницу третий раз. Тогда юной пациентке оказали помощь, но лучше ей не стало. Медики заявили об излишней эмоциональности девочки и назвали ее актрисой.

Вскоре состояние школьницы вновь резко ухудшилось. Спасти ее не удалось. Позже причиной смерти назвали пневмонию. Мать ребенка уверена, что медики сделали недостаточно для сохранения его жизни.

Ранее в Челябинской области семиклассник остался без брата и матери за пару дней. Что стало причиной их смерти, пока неизвестно.