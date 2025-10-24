Назвалась женой известного рэпера: женщину арестовали за отказ оплачивать счет в закусочной

Жительница штата Флорида, США, была арестована из-за отказа платить за обед. Женщина заявила, что за нее это сделает супруг, известный рэпер Эминем. Об этом пишет RadarOnline.

Инцидент произошел 20 октября в закусочной Darrell's Dog Gone Good Diner в Силвер-Спрингс, Флорида. Сотрудники заведения рассказали изданию, что женщина «в тот день показалась им пьяной».

Согласно рапорту об аресте 54-летней Дженнифер Клебер, полицейский из офиса шерифа округа Мэрион, прибыл по вызову в кафе из-за посетительницы, которая отказалась оплатить счет. Когда он обратился к женщине, та сообщила, что за нее заплатит ее муж, Маршал Мэтерс, более известный как Эминем.

По ее словам, у нее в кармане было всего 10 долларов. Поела она на сумму 27,55 долларов.

Когда ее в наручниках выводили из заведения , она заявила, что рэпер оплачивал ее счета и раньше, поэтому она «ожидала, что он сделает это снова», потому что «у него неограниченный бюджет».

«Мы подумали, что это какая-то сумасшедшая, потому что к нам постоянно приходят такие. Так что это не было чем-то шокирующим, но было забавно», — поделилась одна из официанток Darrell's Dog Gone Good Diner.

