Решил сбежать? Рэпер Макан не пришел в сборный пункт военкомата

Рэпер Макан 15 октября должен был явиться в сборный пункт военкомата в Москве. Однако, как сообщает агентство РИА Новости, он так и не пришел.

В начале октября стало известно, что игнорировавший повестки Макан все же решил отправиться в армию. Он рассказал об этом в соцсетях, призвав поклонников не верить в то, что он пытался сбежать. Сообщалось, что рэпер прошел медкомиссию и получил категорию, с которой мог служить в ВДВ. Но более вероятным вариантом в СМИ называли службу Макана в элитном полку, в котором служит и актер Глеб Калюжный.

По какой причине Макан не явился в сборный пункт военкомата, пока неизвестно. Сам артист еще не выходил на связь с фанатами.

Напомним, что из-за службы в армии рэпер был вынужден поставить карьеру на паузу. Все запланированные концерты в регионах были отменены.

Ранее глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов отреагировал на уход Макана в армию.