Назначили уколы от бешенства: агрессивный пес покусал сына Криса Кельми в центре Москвы

В Москве собака укусила сына певца Криса Кельми – 34-летнего Христиана. Молодой человек выходил из лифта, как в тот момент на него напал соседский бордер-терьер.

Инцидент произошел 20 апреля днем в доме на Смоленском бульваре. Пес был на поводке, но это не помешало ему наброситься на человека.

Собака укусила Христиана в предплечье. Он обратился в травмпункт – там назначили курс уколов от бешенства. Лечение продлится в течение трех месяцев.

Пострадавший написал заявление в полицию – он надеется, что хозяйку обяжут надевать собаке намордник.

Жильцы дома неоднократно просили ее выгуливать собаку в наморднике, пишет сайт mk.ru. Они опасаются, что в зубы псу могут попасться дети из частного сада, который находится на первом этаже.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге мужчины подрались из-за собачьих фекалий.