Получает угрозы: мать обвиняемого в убийстве свердловчанки велосипедиста боится за свою жизнь

Мать велосипедиста, обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского, озвучила свою версию случившегося. Женщина уверена, что ее сын невиновен и просто ехал мимо девушки в тот роковой вечер. Об этом сообщает E1.ru.

Жительница приняла участие в программе «Малахов», где прокомментировала ситуацию, в которой оказался ее сын. Она считает, что он просто ехал мимо школьницы, а настоящий убийца так и не найден. Женщина говорит, что мужчина – спортсмен и часто катается по этой дороге.

«Он ездит по этой дороге, потому что там нет людей обычно, чтобы не объезжать никого, не мешать. Он мог просто сопровождать девочку», – поделилась своей версией мать обвиняемого.

Велосипедист волнуется за здоровье матери и пишет ей письма из СИЗО. А она отправляет ему теплые вещи и продукты. В этой сложнейшей ситуации женщина получает угрозы. Она говорит, что ее сына считают убийцей, а ее – матерью маньяка.

«Обыск у меня в квартире был, все перевернули. Меня уже ловили в подъезде, что я мать маньяка, хотели напугать. У них получилось, я боялась на работу выйти. Они меня все готовы убить», – рассказала женщина.

На стороне велосипедиста не только родительница, но и его бывшая девушка, а также друг. Они говорят о нем только как о добром и даже стеснительном человеке.

А вот отец умершей школьницы считает мужчину виноватым. Отмечается, что камеры видеонаблюдения сняли, как велосипедист долгое время ехал за девушкой. После они были в лесу, а через полчаса мужчина вышел оттуда один.

Ранее мы писали о том, что обвиняемый мужчина не признает вину, а умоляет отпустить его домой. Он признается только в том, что украл у девушки телефон и не вызвал ей скорую помощь.