Назначен ряд судебных экспертиз: сотрудники СК расследуют тройное убийство в доме пожилых супругов

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту тройного убийства в Выборгском районе Ленинградской области. Неизвестные застрелили пожилых супругов, их 47-летнего сына и устроили пожар, передает Telegram-канал Следком.

Сегодня, 11 марта, во дворе одного из домов в поселке Красносельское вспыхнул пожар. Там загорелся навес, под котором стоял автомобиль. После ликвидации возгорания сотрудниками экстренных служб были обнаружены тела супругов и их сына. Все члены семейства оказались застрелены. При осмотре у них зафиксировали пулевые ранения в области головы.

По факту случившегося началось расследования. Сотрудниками СК был инициирован ряд судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что убийство пожилых супругов мог совершить их сын. Мужчина якобы расправился с родителями, а потом покончил с собой.