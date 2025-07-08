Навестил без предупреждения: россиянин застал возлюбленную-тайку с другим и в погоне за ней упал с балкона

Российский турист попал в больницу на Пхукете после погони за возлюбленной. Он упал с балкона, который расположен на третьем этаже, и получил травмы, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

27-летний молодой человек познакомился с тайкой на отдыхе. У россиянина и иностранки завязались отношения. В один из дней парень наведался к возлюбленной без приглашения и застал ее в кровати с другим.

Разоблаченная девушка выбежала на улицу, а россиянин решил организовать за ней погоню. Во время преследования он упал с балкона и пострадал. Травмы оказались серьезными, поэтому туриста доставили в одну из местных больниц.

Ранее сообщалось, что россиянка нашла подкожного червя в стопе после отдыха в Таиланде. Она прилетела с паразитом в теле во Владивосток.