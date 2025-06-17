Шевелился под кожей: россиянка привезла из Таиланда червя-паразита в стопе

Во время отпуска в Таиланде женщина из Владивостока заразилась необычным заболеванием — под кожей ее ступни поселился паразитический червь. Об этом сообщает пресс-служба городской поликлиники №1.

Вернувшись домой, жительница почувствовала дискомфорт и заметила припухлость на левой ноге, которая мешала ей нормально передвигаться и даже спать. После обращения в больницу врачи диагностировали заражение гельминтом. Специалисты пояснили, что такие паразиты обитают в песке и почве, проникая в организм через микротравмы на коже.

Во время осмотра червь начал двигаться под кожей, что вызвало у пациентки опасения — она боялась, что паразит может мигрировать во внутренние органы.

«В моей практике – это первый случай столкновения с тропической инфекцией, но благодаря грамотной терапии мы смогли быстро и эффективно справиться с ней», – рассказала терапевт Анна Москвичева.

Хирургическое вмешательство не потребовалось: врачи назначили медикаментозную терапию. Уже через три дня симптомы исчезли, а спустя неделю от паразита не осталось и следа.

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