Нательный крестик погубил четырехмесячного ребенка в Тульской области

В Тульской области молодая мама уложила четырехмесячного младенца спать, а спустя время нашла ребенка мертвым. Предварительно, он запутался в веревке от крестика.

Трагедия произошла 6 декабря в поселке Ленинский Большой Тулы. Женщина уложила ребенка спать. Спустя время она подошла к малышу, но младенец не дышал.

Семья проживала в частном доме, считается благополучной.

По факту смерти ребенка начата проверка. Точную причину смерти установит вскрытие, сообщает Myslo.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалую девочку оставили без присмотра в ванной. Когда мама вернулась к дочери, обнаружила ее без признаков жизни. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла ничего сделать – ребенок был мертв. Правоохранителям предстоит установить все причины и обстоятельства случившегося.