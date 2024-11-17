«Наступил на ногу, от боли я отключился»: избитый таксистом боец СВО рассказал, как начался конфликт

Водитель такси избил участника специальной военной операции в Подмосковье. Пострадавший военный рассказал в беседе с журналистами RT, как начался конфликт.

По словам мужчины, во время поездки у него списались деньги с карты. После этого способ оплаты почему-то изменился и таксист потребовал заплатить за оказанную услугу наличными.

Участник СВО стал писать в службу поддержки, однако водитель не дождался ответа и выкинул из салона его костыли. У раненного в зоне спецоперации россиянина ампутированы пальцы ноги.

«Он выкинул меня на обочину Ленинградского шоссе. Наступил на ногу, от боли я отключился», — рассказал боец.

Через некоторое время военнослужащему пришел на помощь другой водитель. Он вызвал пострадавшему скорую помощь.

Ранее боец СВО из Якутии провел в окопе 17 дней и отрезал себе ногу. Участник спецоперации решился на это, чтобы выжить.