«Настоящий извращенец»: в Екатеринбурге пенсионер в трусах крутил бедрами и задирал ноги перед детьми

Местные жители Екатеринбурга засняли на видео пожилого мужчину в трусах, разгуливающего возле здания детского сада. Он стоял перед малышами, крутил бедрами и задирал ноги. Об этом сообщает E1.ru.

По словам обеспокоенных россиян, пенсионер довольно странно себя ведет. При этом он всегда выбирает для своих обнаженных прогулок время, когда детей выводят играть на улицу. Как рассказала одна из соседок мужчины, он делает поступательные движения вперед и назад и специально подходит близко к забору, чтобы несовершеннолетние его хорошо видели.

«Он настоящий извращенец. Мы не раз пытались его прогнать, но он ведет себя агрессивно, огрызается, говорит, чтобы мы шли подальше», - заявила женщина.

Также известно, что свои променады мужчина совершает и в выходные, когда дети играют не в дошкольном учреждении, а на площадке во дворе. Местные жители отметили, что пенсионер мог бы задирать ноги в укромных местах, но он намеренно идет к малышам.

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