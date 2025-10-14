«Настоящее чудо»: женщина раньше срока родила ребенка с «третьим глазом»

В Великобритании родился ребенок с редкой аномалией, напоминающей «третий глаз». Об этом сообщает The Mirror.

Новорожденный, которому дали имя Лиам, появился на свет за две недели до положенного срока с большим мешком жидкости, похожим на пузырь, который семья прозвала «мягким». Его сразу же отправили в отделение интенсивной терапии.

Данная аномалия называется энцефалоцеле. Из-за нее на лбу малыша образовалось пузыревидное выпячивание, которое напоминает третий глаз. Врачи утверждают, что младенцу предстоит 11-часовая операция.

Беременность 32-летней матери мальчика протекала идеально. Однако на 22-й неделе УЗИ выявило аномалию. Женщина сообщила, что была в ужасе от возможности потерять ребенка. До родов она находилась под пристальным наблюдением медиков.

«Несмотря на то, что он живет с таким заболеванием, малыш продолжает каждый день доказывать, что люди ошибаются», — говорится в материале издания.

Мама мальчика заявила, что хоть их жизнь и полна врачей и больниц, ее сын — это «настоящее чудо».

Ранее мы писали о том, как в Индии в животе у новорожденного мальчика обнаружили другого ребенка.