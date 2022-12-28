Настоящая подруга: пассажирка напала на инспектора ГИБДД, защищая знакомую от лишения прав

Сотрудник ГИБДД в Башкирии пропустил удар в лицо и чуть не потерял пальцы рук из-за подруги водителя. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Учалинский районный суд.

В Башкирии автоинспектор остановил машину и решил проверить женщину-водителя на трезвость, но та отказалась от освидетельствования. Еще одна пассажирка, сидевшая рядом, решила вмешаться в ситуацию и защитить подругу от прохода в служебную машину.

Инцидент произошел в октябре текущего года. Пассажирка вышла из транспортного средства и ударила сотрудника ГИБДД в область головы. Также она выкрутила ему пальцы на руках ради того, чтобы ее подругу не лишили водительских прав.

В результате суд приговорил 31-летнюю жительницу села Учалы к лишению свободы на один год условно с испытательным сроком на полтора года (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Подсудимая вину признала полностью. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о том, как голый водитель устроил погоню со стрельбой. 20 декабря сотрудники ДПС задержали 39-летнего жителя Краснодарского края, снесшего шлагбаум на пункте оплаты автодороги. Мужчина находился за рулем в неадекватном состоянии и обнаженном виде.