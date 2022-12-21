Форсаж на минималках: голый водитель устроил погоню со стрельбой

20 декабря сотрудники ДПС задержали 39-летнего жителя Краснодарского края, снесшего шлагбаум на пункте оплаты автодороги. Мужчина находился за рулем в неадекватном состоянии и обнаженном виде.

Владелец Toyota Land Cruiser ехал по трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы. Не желая платить за участок дороги, он снес шлагбаум, и за ним был выслан экипаж ДПС. При этом сдаваться мужчина не собирался до последнего. В ходе погони даже было применено оружие для предупредительных выстрелов.

Задержать нарушителя получилось только на 147-ом километре трассы. 39-летний гражданин в голом виде напал на сотрудников ДПС в попытке сбежать. Отмечается, что он успел нанести несколько телесных повреждений перед тем, как к нему были применены средства для ограничения движения.

Преступник был задержан, и сейчас проходит расследование уголовного дела. После мужчине будут предъявлены обвинения.

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