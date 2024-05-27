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Опубликовано 27 мая 2024, 12:19
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Наследница известного художника потребовала от Русского музея вернуть картины отца

Дочь художника Пакулина требует от Русского музея вернуть четыре картины отца.
Наследница известного художника потребовала от Русского музея вернуть картины отца

© Freepik

Дочь художника Вячеслава Пакулина требует от Русского музея вернуть четыре картины отца. Специалисты Научно-исследовательской независимой экспертизы им. Третьякова пришли к выводу, что стоимость работ составляет 3,79 млн рублей. Подробности истории сообщает издание «Деловой Петербург».

76-летняя Любовь Пакулина хочет вернуть четыре картины под названиями: «Блокадный Ленинград. Пейзаж с кораблём», «На Кировском заводе. Бригада Стахановцев. 1936», «День отдыха на островах» и «Колхоз. Молотьба». Данные произведения хранятся в Русском музее. Кроме того, она изъявила желание истребовать полотна из владения ГРМ.

По словам адвоката звездной наследницы, два года назад они обнаружили, что в Русском музее находятся на временном хранении четыре работы Вячеслава Пакулина, переданные туда в 1960-1970-х годах, но ГРМ отказался их возвращать.

«Поэтому мы были вынуждены обратиться в суд, — объяснил адвокат адвокатской консультации «Защита по уголовным делам» Алексей Соколов.

Ранее мы писали о том, что художник Никас Сафронов раскрыл стоимость своих картин. Знаменитость дал откровенное интервью сайту «Страсти».