Художник Никас Сафронов раскрыл стоимость своих картин

Никас Сафронов заявил, что его картины продаются на аукционах за 50 тысяч долларов. Художник поделился откровением с изданием «Страсти».

Никас Сафронов построил успешную карьеру не только в России, но и за рубежом. За последние 10 лет художник провел 325 выставок и не планирует останавливаться на достигнутом. Совсем скоро у него пройдут выставки в Швейцарии, Италии, ОАЭ, во время которых он представит новые работы.

Помимо творчества, Сафронов занимается благотворительностью. Художник сотрудничает со многими фондами, которым помогает деньгами и картинами.

«Помогаю деньгами, картинами, которые продаются на аукционах по 40-50 тысяч долларов. Зарабатывая деньги, я часть отдаю на благотворительность», — заявил Никас.

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