«Насильно держала руки, рот затыкала»: в Приморье мать обвинила воспитательницу детсада в избиении 3-летнего сына

В Уссурийске возбудили уголовное дело после сообщения об избиении трехлетнего ребенка в детском саду. Мама мальчика рассказала, что воспитательница затыкала рот ее сыну одеялом, когда он плакал, и применяла к нему грубую силу. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, информация о жестоком обращении с малолетним распространилась в Сети. Родительница пострадавшего малыша призналась, что на кадрах, которые она увидела, сотрудница дошкольного учреждения пыталась успокоить ее ребенка неприемлемым способом.

«Она накинула одеяло на него, насильно держала руки, рот затыкала», - поделилась собеседница издания.

По словам женщины, когда она попыталась поговорить с воспитательницей, та ей объяснила – мальчик мешал другим детям спать своим криком, поэтому она решила действовать радикально. Однако мама ребенка с выбранным методом не согласна. Она заявила, что подобное нельзя называть воспитанием. Также она подчеркнула, что заметила на теле малыша многочисленные синяки и царапины.

«На спине как будто кровоподтек, словно одеялом били или за трусы дергали. Синяки откуда? Не ласкала же она его», - пожаловалась женщина.

В региональном СУ СК заявили, что после полученных сообщений было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее в Санкт-Петербурге отец избил сына до сотрясения мозга из-за порванных обоев.