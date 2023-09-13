Нашли за гаражами: девятиклассник надышался газом из баллончика и умер

Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств гибели ученика девятого класса в Свердловской области. Тело несовершеннолетнего обнаружили за гаражами. По предварительной версии, подросток надышался газом из баллончика, передает kp.ru.

В региональной прокуратуре рассказали некоторые подробности гибели школьника в Качканаре. По их данным, 16-летний мальчик в день происшествия гулял вместе с друзьями. По пути несовершеннолетние нашли баллончик, предположительно, с газом. Через некоторое время девятиклассник оказался за гаражами в 10 микрорайоне, где, по всей видимости, надышался веществом.

Сначала ребенок просто потерял сознание. А к моменту прибытия медиков его состояние критически ухудшилось. Врачи скорой провели реанимационные действия, однако помочь подростку не удалось. По факту смертельного инцидента организована доследственная проверка.

Ранее похожим образом умер 14-летний мальчик в Ельце. Школьник вдохнул газ из баллончика для зажигалок.