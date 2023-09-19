Нашли случайно: пропавшая на прошлой неделе 94-летняя женщина добралась до полей пшеницы

Пропавшую на прошлой неделе 94-летнюю жительницу Красноярского края нашли в полях пшеницы. Пенсионерка из деревни Ключи в Балахтинском районе ушла из дома в пятницу и потерялась. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, правоохранители и поисковики разыскивали женщину, которая из-за возраста и состояния здоровья могла потеряться в пространстве. Бабушку удалось обнаружить в полях пшеницы. Все произошло случайно, сотрудники до сих пор удивляются, как ей удалось дойти до них, ведь расстояние от деревни составляет семь километров.

Отмечается, что несколько дней жительница бродила по лесу без еды и воды. Она смогла добраться до поля, где ее в плохом состоянии заметили комбайнеры, занимавшиеся сбором урожая. Мужчины сразу обратились к спасателям.

Сообщается, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Ранее мы писали о том, как 82-летняя пенсионерка отправилась в лес за грибами и не смогла найти дорогу домой. Дети дозвонились до бабушки и вызвали спасателей. Пожилую женщину нашли посреди болота. С собой у женщины была бутылка воды – она ее уже к тому времени выпила – и полный карман ирисок.