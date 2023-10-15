До последнего надеялись, что девушка выжила: труп альпинистки из РФ нашли в горах Непала

Поиски россиянки, которая свалилась в расщелину на высоте более 6000 метров в горах Непала, прекращены. В ходе осмотра местности было обнаружено тело девушки, пишет Mountain.ru. При этом другой официальной информации о гибели туристки пока предоставлено не было.

Российская альпинистка Надежда Оленева отправилась вместе с группой покорять гору Дхаулагири. В какой-то момент девушка не устояла и сорвалась в глубокую расщелину. Другие участники восхождения не смогли отыскать коллегу, поэтому обратились за помощью к спасателям.

Знакомые Надежды до последнего верили, что девушку удастся найти живой. С собой у россиянки была аптечка и теплая палатка. Однако сегодня, 15 октября, появилось сообщение о смерти альпинистки. По данным СМИ, ее тело обнаружили спасатели во время осмотра местности с вертолета.

Ранее российский турист пропал во время отдыха в Таиланде. Мужчина попал под винты катера и после этого исчез в море.