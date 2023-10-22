Нашли с ножевыми ранениями и кровавым следом: женщину-раввина жестоко убили в США

Американские правоохранители расследуют жестокое убийство женщины-раввина в Детройте. Труп Саманты Уолл, религиозного лидера еврейской общины города, нашли на улице неподалеку от места, где она проживала, передает телекомпания CNN.

От жилища женщины до ее тела тянулся кровавый след. При осмотре трупа стражи порядка зафиксировали на нем многочисленные ножевые ранения. В настоящий момент полицейские продолжают работать на месте преступления. Они выясняют обстоятельства жестокой расправы над Самантой, а также пытаются установить личности тех, кто причастен к нападению на нее.

Конгрессвумен от Демократической партии США Элисса Слоткин, с которой работала Уолл, прокомментировала случившееся. Она заявила, что Саманта посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями.

Ранее в Корее при странных обстоятельствах скончалась 26-летняя жительница Казани. Труп девушки обнаружили в ванной; он был весь в синяках.