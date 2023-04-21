Нашли ртуть в желудке: двухлетний ребенок разгрыз градусник в подмосковной Рузе

В подмосковной Рузе двухлетний ребенок разгрыз ртутный градусник и оказался в больнице. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел утром в пятницу. Мать поставила малышу градусник, а сама ушла в другую комнату. У нее в квартире был еще полугодовалый сын. Оставшись один, ребенок увлекся термометром и решил его разобрать. Он крутил блестящий наконечник, а после решил избавиться от него зубами. Отмечается, что градусник разбился прямо во рту ребенка, а ртуть попала внутрь.

Пострадавшего госпитализировали. К счастью, медики не обнаружили в пищеводе осколки стекла. Но нашли в желудке юного исследователя ртуть. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша. Они говорят, что ртуть уйдет из организма ребенка естественным путем на днях. Завтра его уже планируют выписать.

Ранее мы писали о том, как в Норильске двухлетняя девочка случайно проглотила магниты и умерла. Мама ребенка рассказала, что дочь проглотила магниты, после чего ее состояние начало резко ухудшаться. У девочки заболел живот, а затем появилась рвота. Обеспокоенная родительница вызвала бригаду скорой помощи, и малышку доставили в больницу.