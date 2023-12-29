Нашли рано утром на кухне в рвотных массах: 13-летний мальчик приехал в гости к бабушке и впал в кому

Экстренная медицинская помощь потребовалась 13-летнему мальчику в Санкт-Петербурге. Школьник по какой-то причине, находясь в гостях у бабушки, впал в кому. Что стало причиной случившегося, пока неизвестно, передает 78.ru.

Инцидент, по данным СМИ, произошел в Колпино. В одной из квартир местная жительница обнаружила рано утром на кухне несовершеннолетнего внука. Мальчика лежал на полу без сознания в рвотных массах.

На место были вызваны медики. Они осмотрели семиклассника и решили экстренно госпитализировать его. Несовершеннолетний пациент находится в коме.

Из-за чего подросток оказался в таком состоянии, пока неизвестно. Мальчик растет в благополучной семье, в школе о нем отзываются положительно.

Ранее стало известно, что в Северной столице 12-летняя девочка умерла на приеме у стоматолога. Предполагается, что так остро отреагировал на анастазию организм школьницы.