Нашли неподалеку от границы с Украиной: главу компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти похитили в Москве

Сотрудники правоохранительных органов отыскали гендира роспредставительства крупнейшего в Европе производителя технических газов, которого похитили три дня назад в Москве. Мужчину, по предварительным данным, пытались вывезти на территорию Украины, передает Telegram-канал Mash.

Нападение на главу компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти произошло в 8 часов утра. На Садовой-Триумфальной улице его схватили и затолкали в автомобиль BMW. К вечеру близкие итальянца обратились за помощью в правоохранительные органы.

Спустя три дня оперативники нашли немецкую иномарку в Брянске. В нескольких километрах от этого места находится граница с Украиной. Злоумышленников, которые похитили генерального директора, задержали. Сейчас с ними работают следователи.

Ранее в Подмосковье вооруженные люди в масках ограбили экс-гендиректора «Росгосстраха». Они связали мужчину и выпытали у него код от сейфа.