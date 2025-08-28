Нашли на глубине семи метров: появились подробности поисков пропавшего на Урале 8-летнего ребенка

Пропавший на этой неделе восьмилетний мальчик из Артемовска найден мертвым. Его тело, спустя два дня поисков, обнаружили на берегу местного карьера. Издание E1.ru приводит подробности.

Мальчик ушел из дома 26 августа, с тех пор о его местонахождении не было ничего неизвестно. Сообщается, что вечером в день исчезновения родители нашли на берегу карьера одежду их сына — футболку, джинсы и сланцы. Его поисками занимались 120 сотрудников полиции, волонтеров и местных жителей, а также три служебно-розыскные собаки.

Его обнаружили через двое суток в местном карьере, на глубине 7 метров недалеко от берега. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, чтобы поднять тело на поверхность, был использован эхолот. В операции участвовали три водолаза.

В Следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что тело мальчика было отправлено на экспертизу. Признаков криминальной смерти на нем не было.

Как рассказали соседи, мальчик часто уходил из дома, чтобы добыть себе еду. В тот день он также отправился в лес за ягодами. Более того, по словам знакомых семьи, мама ребенка состояла в секте, а отец постоянно занимал у всех деньги.

Ранее мы сообщали, что на Кубани пропала женщина после того, как к ней в машину сел незнакомец.