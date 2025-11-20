Нашли личинки в супе: в Сургуте произошло массовое отравление студентов политехнического колледжа

В Сургуте студенты массово отравились после обеда в столовой местного вуза. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Стало известно, что как минимум 19 учащихся Сургутского политехнического колледжа обратились за помощью к врачам. Несколько из них были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы.

По данным канала, накануне этого молодые люди обедали в столовой учебного заведения, после чего пожаловались на качество блюд. Они обнаружили в супе личинки, а в котлетах — волосы.

Первые случаи отравления появились ночью 19 ноября. Сообщается, что к одному из общежитий приехали сразу несколько карет скорых помощи. Само здание закрыли на карантин. Медики утверждают, что отравление могло спровоцировать кишечную или ротовириусную инфекцию.

В данный момент региональные ведомства занимаются выяснением обстоятельств случившегося. По факту массового отравления студентов прокуратура начала проверку. Администрация колледжа отказалась комментировать произошедшее.

