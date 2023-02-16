Нашли без штанов и всего в крови: в Подмосковье овчарка разорвала пах 52-летнему хозяину

15 февраля в Подмосковье был обнаружен бывший начальник отдела таможенной службы одного из аэропортов с серьезными травмами паха. На мужчину напала его собственная собака в бане на даче. Об этом сообщает издание MK.RU.

Нашла пострадавшего супруга, до которой он успел дозвониться до потери сознания. Полковник уже два года находится на пенсии, поэтому большую часть времени проводит на даче. Его жена была не с ним, но приехала, как только ей поступил звонок. Приехав на место, она обнаружила, что в доме не горел свет, несмотря на темное время суток. Это подсказало ей идти сразу в баню. А там перед ней предстала страшная картина: ее муж лежал на полу без штанов весь в крови и с разорванным пахом. При этом домашний питомец бегал по близости.

Женщина отметила, что пострадали не только гениталии, но и руки, ноги супруга – все было в укусах. Он находился без сознания и почти не дышал. Толчки со стороны жены привели его в чувство, и он смог рассказать, что травмы нанесла ему собака.

Закрыв животное в вольере, жительница Подмосковья вызвала бригаду скорой помощи. На момент прибытия медиков полковник уже потерял много крови. Его экстренно доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Почему овчарка все-таки напала на хозяина, так и неизвестно.

По признанию супруги пострадавшего, он в течение дня много пил. А собаку он взял в питомнике. До этого инцидента она не проявляла признаков агрессии и имела все прививки.

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