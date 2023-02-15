В Иркутске обиженный супруг изуродовал семь автомобилей

Все началось с того, что утром 15 февраля в региональное управление полиции обратился житель Иркутска с жалобой: ночью у его автомобиля кто-то отбил зеркальце заднего вида.

Затем обычная история начала разворачиваться по необычному сценарию. В ходе проверки записей с камер видеонаблюдения в районе предполагаемого ДТП выяснилось: повреждение нанес не случайный водитель, а пешеход.

Оперативникам удалось проследить путь вандала и его помощника. Задержанными оказались два приятеля, один из которых накануне вечером разругался с женой.

Видимо не желая доводить дело до рукоприкладства, 26-летний муж ушел из дома к другу, залил горе изрядной дозой спиртного, после чего оба отправились на ночную прогулку – вымещать зло на припаркованных автомашинах.

Машина оказалась не одна, а целых семь. Теперь зачинщику грозит уголовное дело об умышленном повреждении имущества.