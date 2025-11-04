Нашла уборщица: в Челябинске расследуют убийство пятилетней девочки, пролежавшей в диване около 10 дней

Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство 5-летней девочки в Челябинске. Ребенка нашли с колото-резаными ранами в квартире. Бездыханное тело лежало в диване, где его обнаружила уборщица, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, квартиру снимала женщина с ребенком. Она позвонила хозяину жилья 2 ноября и сообщила, что съезжает. На следующий день уборщица нашла в диване труп ребенка. Потом его увидел и владелец жилплощади, после чего он обратился в полицию.

Изначально в СМИ появилась информация, что тело девочки было расчленено. Однако она не подтвердилась. Труп пролежал в диване около 10 дней, заявил источник. Более подробно обо всем станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.

