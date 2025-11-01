«Зря я тебя в младенчестве не утопила в унитазе»: обезглавивший мать екатеринбуржец рассказал о скандалах с ней

В Екатеринбурге продолжают расследования убийства местной жительницы. По подозрению в совершении преступления задержан ее сын. На допросе молодой человек рассказал о сложных отношениях в семье, передает Telegram-канал Baza.

Фигурант уголовного дела рассказал, что у родительницы были проблемы с психикой. При этом женщина вела разгульный образ жизни. Отца в семье не было.

В день убийства молодой человек повел мать в квартиру, которую хотел ей снять в знак примирения. Накануне они поругались. Спор продолжился на следующий день в новостройке. По словам парня, мать припомнила ему прошлое.

«Зря я тебя в младенчестве не утопила в унитазе», — заявила женщина.

У молодого человек был с собой нож. На допросе он рассказал, что не собирался убивать мать, а хотел лишь припугнуть. Но эмоции взяли верх, и сын зарезал родительницу. Он обезглавил тело и спрятал его в парке, чтобы избежать наказания.

