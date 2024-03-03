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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 03 марта 2024, 15:04
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В организме нашли сильнейший наркотик: пятиклассник покурил вейп и едва не покончил с собой из-за галлюцинаций

В Москве школьник вернулся из гостей со стеклянными глазами и заговорил с пустотой.
В организме нашли сильнейший наркотик: пятиклассник покурил вейп и едва не покончил с собой из-за галлюцинаций

© Freepik

Московские врачи оказывают необходимую помощь пятикласснику, который попал в больницу в невменяемом состоянии. Несовершеннолетний покурил вейп в гостях, после чего стал видеть галлюцинации и думать о суициде, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, 12-летний мальчик отпросился у матери на ночевку к другу. После этого он вернулся домой со стеклянными глазами и начал странно себя вести. Школьник кричал, пытался покончить с собой, а также разговаривал с пустотой.

Родители испугались за сына и вызвали скорую. Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали. В его организме обнаружили сильнейший наркотик. Когда мальчик пришел в себя, то рассказал, что перед ухудшением самочувствия он покурил вейп с самодельной жидкостью в гостях у товарища. Кроме того, пятиклассник употреблял вместе с другом энергетики.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался избиением школьника в Подмосковье. На мальчика было совершено нападение с ножом и гантелей.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
курение
школьник