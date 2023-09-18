«Наши договорятся»: расшифровка «черных ящиков» севшего в поле Airbus стала сенсацией

Командир севшего в поле с пшеницей Airbus A320 с более чем 160 пассажирами на борту отказался сажать борт в Омске и направился в Новосибирск, чтобы не оставаться там на сутки. Это следует из расшифровки бортовых самописцев.

Записи переговоров оказались в распоряжении сайта mk.ru. Они пролили свет на причину отказа экипажа от экстренной посадки в Омске. Этот город был пунктом назначения самолета, летевшего из Сочи.

У самолета отказала одна из трех гидросистем. Эксперты утверждали, что пилоты могли сесть в Омске, но зачем-то полетели в Новосибирск.

Второй летчик спрашивал командира, хватит ли им керосина, чтобы добраться до Новосибирска. Тот ответил, что «еще тонна останется».

Пилот напомнил, что они летят с выпущенным шасси – в этой ситуации расход топлива увеличивается. Командир ответил, что ничего страшного: остаток по датчику составлял 800 кг.

Пилот уверял, что можно сесть в Омске – он все посчитал. Логика принятия решения стала понятна из следующих слов командира. Он объяснил: «Заторчим на сутки, пока бригаду пришлют, а в Новосибе база, наши договорятся, отремонтируют за три часа, домой полетим».

В результате борт сел на колхозное поле.

Ранее пилот рассказал, что испытывал при посадке воздушного судна в поле.