«Нам рано расслабляться»: второй пилот рассказал о чувствах при посадке Airbus в поле

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов рассказал, что испытывал сильные эмоции при посадке в поле под Новосибирском. Он был вместе с командиром борта. Они проделали огромную работу, все пассажиры остались в живых. Об этом сообщает телеканал «360».

За 10 лет работы подобное случилось с Семеновым впервые. Пилот рассказал, что у него были сильные эмоции, но он смог их контролировать, так как они могли помешать в такой экстренной ситуации.

«Когда самолет садится, нам рано расслабляться, у нас еще много работы, все эти чувства вышли только потом», – рассказал Эдуард.

Мужчина подчеркнул, что никто не пострадал. Он считает, что они выбрали хорошую площадку и мягко посадили судно. Пилот также поблагодарил членов экипажа за профессионализм.

«Экипаж кабины, бортпроводники, стюардессы проявили себя высокопрофессионально, без них, конечно, ничего бы не получилось», – добавил Семенов.

Напомним, что экстренная ситуация произошла утром 12 сентября. У Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, отказала одна из трех гидросистем. Было принято решение посадить самолет в поле в Новосибирской области.

Ранее журналисты узнали, что обсуждал экипаж самолета, севшего на пшеничном поле.