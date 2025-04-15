Нашел его в парке: харьковский подросток выстрелил из гранатомета в мать и брата

Несовершеннолетний житель Харькова едва не убил свою мать и брата. Он случайно выстрелил в них из гранатомета. В результате случившегося женщина и мальчик получили травмы, передает Kp.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Мальчик обнаружил опасный предмет летом прошлого года. Тогда же он решил сделать фото оружия. Он вышел на балкон, после чего прозвучал взрыв.

Заряд сдетанировал в квартире. Мама несовершеннолетнего получила тяжелые травмы. Его брата увезли в больницу в состоянии стрежней тяжести.

Выяснением обстоятельств случившегося занялись местные правоохранители. На основании результатов расследования суд принял решение приговорить мальчика к трем годам лишения свободы условно.

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