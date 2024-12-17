Нашел другую: парень из Пермского края, выбросивший 14-летнюю девушку в окно, расстался с ней месяц назад

Парень из Пермского края, который выбросил в окно 14-летнюю девушку, расстался с ней месяц назад. Молодой человек нашел другую.

Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Источник узнал, что парень в Гамово бросил 14-летнюю подругу несколько недель назад. У девушки нет мамы, она воспитывается бабушкой.

Год назад подросток встретила парня. Он стал ухаживать – дарил цветы. Однако месяц он бросил девушку, хотя та продолжала с ним общаться после расставания.

Как рассказала бабушка девочки, в день инцидента внучка отпросилась на полчаса погулять. Она встретилась с бывшим парнем в его квартире, случился скандал.

В итоге парень ударил девушку сковородой по голове и выбросил с 9 этажа. Сейчас подросток в коме.

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