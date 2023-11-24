Нашедшая троих мертвых внуков бабушка из Великих Лук пожалела, что не забрала их у безумной дочери

Бабушка из Великих Лук, которая нашла троих внуков мертвыми, пожалела, что не забрала детей у дочери. Женщина назвала произошедшее «горем».

С ней удалось поговорить журналистам сайта mk.ru.

55-летняя бабушка приехала навестить внуков в квартиру в Великих Луках и увидела на диване под одеялом скелет ребенка – он был в памперсе. В другой комнате на втором этаже кровати лежало тело годовалого внука. Тело восьмилетней внучки в пакете нашли в загородном доме.

У женщины есть еще дети – пятилетняя дочь проживала с ней и три месяца находилась в квартире с мертвыми братьями. 11-летний сын жил с бабушкой.

Бабушка без конца рыдает, она убита горем, ей трудно говорить о трагедии. «Не надо было их с ней оставлять… Это горе, которое невозможно себе представить», - призналась она.

По словам женщины, дети рождены от разных отцов. Более того, мать лишена родительских прав по причине злоупотребления алкоголем.

Выяснилось, что женщина не знала даже дату рождения пятого ребенка. Сын не был зарегистрирован – она родила мальчика дома.

Женщину задержали, ей предъявили обвинение в убийстве. Ранее соседи рассказали о странном поведении подозреваемой. Подробнее читайте здесь.