«Наша девочка лежит в могиле»: молодая россиянка внезапно умерла во время операции

24-летняя жительница Иркутской области скончалась во время операции. У россиянки, которая предупреждала врачей о возможной аллергии, случился анафилактический шок после введения наркоза.

В сентябре Анастасия обратилась в больницу с жалобой на острую боль в животе. Пять лет назад девушке удалили аппендицит и периодически послеоперационные спайки вызывали у нее дискомфорт. Обезболивающее не помогло, и россиянка обратилась за помощью к медикам.

Врачи предположили, что у Анастасии мог случиться разрыв яичника. Девушку начали готовить к операции. Она знала, что из-за хронического заболевания сердца ей нельзя делать внутривенный наркоз и предупредила об этом врачей.

По словам матери девушки Анны, в 2019 году ей удаляли аппендицит и вводили спинальную анестезию: операция прошла успешно.

Последний раз Анна пообщалась с дочкой вечером, после ее увезли в операционную, и Настя перестала выходить на связь.

«А в 00:45 позвонил следователь и сообщил, что Настя умерла… Произошла остановка сердца. Врачи пытались ее реанимировать, но безуспешно», — рассказала женщина Kp.ru.

В морге матери Анне сообщили, что девушка якобы рассказала об аллергиях на лекарства, но не упомянула наркоз.

«Наша девочка лежит в могиле. Она могла жить, любить, мечтать…. Но жену и маму больше не вернуть», — пишут близкие Насти.

У девушки остались муж и шестилетняя дочь.

Результаты экспертизы показали, что россиянка умерла от анафилактического шока, случившегося после введения наркоза. Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее 23-летняя девушка умерла во время пластической операции. Ее отец обратился с заявлением в полицию.